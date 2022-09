ACTUALITES NATIONALES

➡️ Camaïe est placée en liquidation judiciaire, 2 600 emplois supprimés et plus de 500 magasins fermés.

➡️Le SNEP a fait le bilan du marché français de la musique : Bilan pour le premier semestre de cette année. Les chiffres sont plutôt positifs. Les six premiers mois de l'année ont été marqués par les succès des albums d'Orelsan, Stromae, Angèle ou encore Vald … Le chiffre d'affaires du secteur s'élève à 364,4 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une progression de 8,2% par rapport à la même période l’année dernière. C'est le streaming qui en profite le plus puisqu'il représente 76% du total des ventes musicales en France.

ACTUALITES LOCALES

➡️ L'Alsacien et Influenceur Steve est avec sa grand-mère dans une nouvelle vidéo sur Brut pour nous partager une vieille recette de plus de 100 ans : le hardeappfelpflutta. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Brut pour découvrir la vidéo.

➡️ Nouvel Escape Game original et efficace à Mulhouse. C’est La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui a proposé toute cette semaine cet escape game. Le jeu ne s’adressait que aux étudiants il n’était pas possible pour le grand public de tenter l’expérience. Mais l’idée est géniale puisque le but était de sensibiliser les étudiants à leur santé. Les énigmes portaient par exemple sur les cartes vitales, les assurances et ou mutuelles, les préventions etc etc…. « Sortez Amélie de là ! » a été organisé pour plusieurs groupes d'étudiants sur le campus Illberg de Mulhouse. et le bilan est positif ; les étudiants ont été séduits par ce jeu. On ne sait pas pour le moment si l’opération sera reconduite.

➡️Le pâté en croûte d'Alsace est à Sand : La boucherie-charcuterie La ferme Rottmatt, à Sand, s’est vue décerner dernièrement le premier prix or du Concours du meilleur pâté en croûte organisé par la corporation des bouchers-charcutiers et traiteurs d’Alsace, lors de la Foire européenne de Strasbourg.

ACTUALITE TV

➡️ "La France à un Incroyable talent" sur M6 sera bientôt de retour. La 17e saison débutera le 18 octobre 21h10 avec 120 nouveaux talents qui tenteront de décrocher 100 000 euros. Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy retrouvent leurs fauteuils et, cette année, l’émission accueille un 5e juge dès les auditions : le public ! Un panel d’une centaine de spectateurs aura une télécommande et pourra trancher en cas d’égalité.

ACTUALITE MUSIQUE



➡️ Spotify lance une toute nouvelle fonctionnalité : "Get Ready With Music" ! c’est le nom de cette nouvelle fonctionnalité. GRâce spotify compose des playlists selon de votre tenue vestimentaire. Pour essayer, il vous suffit de répondre à quelques questions sur votre look du jour ! Spotify n’a plus qu’à vous créer votre playlist totalement personnalisée qui colle parfaitement avec votre tenue vestimentaire. L’application propose aussi d’envoyer une photo pour illustrer votre playlist pour une playlist qui colle parfaitement avec votre tenue du jour.. et donc votre humeur du jour.