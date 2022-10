ACTUALITES NATIONALES

L'application préféré des ados français est Youtube avec 51,5% de jeunes utilisateurs. Suivi de près par Snapchat (51%), Instagram (37%), TikTok (34,8%) et Whatsapp (27,1%). A noter aussi que 85% des jeunes âgés de 14 ans sont inscrits sur un réseau social.

Aujourd'hui, c'est la journée nationale des petits amis. C'est une journée spéciale pour mettre à l'honneur son petit ami ou sa petite amie.

Le soleil va largement dominer le territoire cette semaine et le mercure sera au-dessus des moyennes de saison, notamment pour la journée de mercredi, où les 30°C pourraient être atteints localement.

ACTUALITES LOCALES

L'association Caritas Alsace souhaite développer ses activités solidaires à Mulhouse. L'association recherche des bénévoles pour venir en aide dans l'épicerie solidaire, l'aide vestimentaire, l'aide aux parents... Une réunion d'information est prévue cet après-midi à 14h30 au local situé au 25 rue de Bordeaux à Mulhouse.

Le grand champion de Judo, Teddy Riner sera bientôt à Mulhouse lors du championnant d'Europe par équipes mixtes qui se déroulera à Mulhouse le 12 novembre prochain. Il y a quand même une inquiétude : pour l'instant, le champion est blessé à la cheville et donc forfait mais il devrait normalement être rétabli d'ici là.

A l'occasion de la Nuit du Droit 2022, le mardi 4 octobre, le tribunal judiciaire de Colmar ouvre les portes de l'ancienne maison d'arrêt au public. Quatre visites, assurées par des personnels de l’Administration pénitentiaire, sont organisées à partir de 13 heures 30, sur inscription seulement. Les candidats à la visite de l'ancienne prison de Colmar doivent s’inscrire auprès du conseil départemental pour l’accès au droit à l'adresse mail suivante : cdad-haut-rhin@justice.fr ou en appelant le 03.69.28.70.33

Créanim' et son jeu « Lupin dans la ville » ont attiré plus de 520 participants, ce dimanche 2 octobre, dans les rues de Colmar. Un jeu d’enquête où se mêlent observation et énigmes, résolument familial.

ACTUALITE TV

La Star Academy continue de se dévoiler avec les quotidiennes qui dureront 45 minutes. Chaque semaine plusieurs anciens élèves viendront au château rencontrer les élèves. Un album de cette nouvelle promo sortira et il sera réalisé par Quentin Mosimann, grand gagnant de la saison 7. Le générique restera celui de Bob Sinclar et cette nouvelle saison sera finalement plus courte que prévue en raison du mondial de foot au Qatar.

ACTUALITES SPORTS

Badminton : L'Alsacien Alex Lanier entre dans l'histoire en remportant son premier tournoi du World Tour au Canada.

Volley-ball : Le Volley Mulhouse Alsace remporte le tournoi de Schaffhouse face aux Allemandes de Dresde.

Football/Régional 1 : Le FC Mulhouse s'impose face à la réserve de Biesheim (2-0).

Football/National 3 : Victoire de Biesheim ce week-end en Lorraine. (1-2)

Basket-ball : Victoire de la SIG face à Nancy (79-69).