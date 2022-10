ACTUALITES INTERNATIONALES

➡️ Les grands enfants auront droit, eux aussi, à leur “Happy Meal”. Depuis ce lundi 3 octobre, les restaurants américains McDonald’s proposent une édition limitée de son menu pour enfants destinée... aux adultes. Pour l’occasion, le géant du fast-food a collaboré avec la marque de vêtements Cactus Plant Flea Market. La célèbre boîte rouge est ainsi remplacée par une verte.

➡️ Si vous êtes abonnés Netflix, la plateforme alerte sur des arnaques en cours. Vous avez peut-être reçu un SMS ou un e-mail pour vous alerter qu’une mise à jour des données est nécessaire. Avec même un risque évoqué de suspension de votre compte. C’est faux, c’est une arnaque… Il ne faut surtout pas cliquer sur le lien ou fournir des informations personnelles. Cette méthode a déjà été utilisée par les pirates en ligne et en ce moment il y a un renforcement des alertes donc prudence.

ACTUALITES NATIONALES

➡️ La SNCF met en vente les billets pour les fêtes de fin d'année. Les places de TGV, Ouigo et Intercités pour la période du 11 décembre au 2 janvier sont en vente depuis mercredi matin.

➡️ Les films de Noel sont de retour sur TF1 dès le lundi 24 octobre à 13h55.

➡️ Après un ultime vote hier à Strasbourg : le Parlement européen a donné son feu vert final à l'obligation d'un chargeur identique pour tous les smartphones, tablettes et autres consoles. mais aussi liseuse numérique, enceinte, casques, appareils photo numériques, écouteurs sans fil, les consoles de jeux vidéo portables, les GPS. Et ce, quel que soit leur fabricant. La mesure sera effective dès l' automne 2024.

ACTUALITES LOCALES

➡️ Le manga culte Dragonball arrive en Alsace à l'occasion d’une soirée spéciale. Un ciné concert DragonBall s'apprête à traverser toute la France. 2H de grand spectacle qui fera étape au Zénith Europe de Strasbourg. Nous y retrouverons les scènes mythiques d’arts martiaux et de batailles, les musiques cultes. La musique sera jouée en live avec la présence du chanteur original. Ce sera le 5 février prochain.

➡️ Les actions se multiplient dans le Haut-Rhin pour Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein avec une course / marche dimanche à Habsheim. 2 parcours l’un de 5 km l’autre de 10km au profit de la lutte contre la maladie. Inscription possible sur place dimanche dès 8h30, devant l'école jean d'ormesson à Habsheim. Et puis depuis 7h30 la statue de la liberté à Colmar s’est drapée de rose. Il vient d’y avoir une petite cérémonie avec le maire Eric Straumann. LA ville a voulu montrer son engagement fort.

➡️ Défaite des Scorpions de Mulhouse hier soir à l'Illberg face à Cergy-Pontoise (2-3).

➡️ Un Strasbourgeois décroche le jackpot au casino de Niederbronn. Il a remporté la somme de 186 738 euros en jouant à une machine à sou du casino Barrière de Niederbronn. C'est le second plus gros gain jamais décroché dans cet établissement.

➡️ Les supporteurs du Racing Club de Strasbourg seront ravis. Le stade la Meinau devrait bien s'agrandir. Le conseik municipal a récemment adopté à une large majorité le projet de rénovation du stade de la Meinau et son extension de 6 000 places. Si tout se déroule bien, dans trois ans, le stade de la Meinau pourra accueillir 32.000 spectateurs, contre 26.000 aujourd'hui. L'équipement sera aussi fortement modernisé pour répondre aux exigences environnementales.