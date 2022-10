ACTUALITES INTERNATIONALES

➡️ Le nouveau challenge dangereux sur Tik Tok : "Thegallonchallenge", le challenge consiste à boire 4L d’eau par jour… Ce qui est beaucoup trop, et du coup, peut être dangereux pour la santé. Cette hydratation extrême a été diffusée par des milliers de TikTok eurs et cumule près de 15 millions de vues. Le défi s’inspire de la maxi-gourde adoptée par certaines célébrités, dont Kendall Jenner. Il s’agit de boire un gallon d’eau pendant 30 jours, soit l’équivalent de 3,7 litres. Donc voilà, on voulait vous en parler ce matin, si jamais vos enfants se mettent à boire beaucoup beaucoup d’eau anormalement en ce moment, bah… il se peut que ce soit ce challenge chelou qu’ils entreprennent.

➡️ Un personnage de La Casa de Papel s'apprête à faire son grand retour sur Netflix : Berlin revient dans un spin-off qui s’annonce palpitant. Et si on peut vous le dire c’est parce que la plateforme a dévoilé le premier teaser intitulé Amour et braquage. Visiblement avec ce spin off nous voyagerons dans toute l'Europe.

ACTUALITES LOCALES

➡️ Une entreprise Alsacienne propose une solution pour vos économies d'énérgies : L'entreprise HP Proled, basée à Altkirch et Mulhouse, propose des lampadaires à LED et en partie à énergie solaire. C’est-à-dire que ces lampadaires fonctionnent au soleil quand la batterie est vide, ils switchent sur le réseau. Ce système permet d'économiser 97-98% de l'énergie sur une année et il y a une très bonne qualité de lumière. Une cinquantaine de communes alsaciennes s’est tournée mais vu le contexte d’autres suivront dans les prochains mois.

➡️ Europa Park dans le jeu FIFA 2023 : Dans FIFA 2023, un petit bout d’Europa park a été intégré. Précisément, le stade europa park car c’est là que joue l’équipe du SC Freibourg. D’ailleurs, pour la première fois, la division 1 féminine est aussi représentée. L’occas de voir le visage d’une joueuse haut-rhinoise, Léna Goestch. Originaire de Niederhergheim, elle évolue en pro à Dijon.

➡️ Le Resort Barrière de Ribeauvillé remporte un nouveau titre : Pour la 2ème fois, le Resort Barrière de Ribeauvillé est élu meilleur Resort Spa de France au World Spa Awards 2022.

➡️ Record du monde de la plus grande choucroute : Cora Haguenau, en partenariat avec la Maison Adam de Hoerdt, va tenter de battre le record du monde de la plus grande choucroute. Le record n’est actuellement pas alsacien et est détenu par une brasserie lyonnaise. Elle avait réalisé une choucroute de 1,5 tonnes.

➡️ Les Journées d'Octobre et Folie'Flore sont de retour : C'est parti pour une nouvelle édition des Journées d'Octobre et de l'événement Folie'Flore, un show floral spectaculaire et unique en Europe avec 280 EXPOSANTS qui seront répartis en village thémathiques. 20 bars et restaurants aussi et tout un tas d'animations. 10 000 m2 de jardin spécialement mis en son et en lumière. Avec des jeux d’eau aussi

ACTUALITE TV

➡️ Claudio Capéo à la TV : Rendez-vous le 25 octobre sur France 2 pour voir Claudio Capéo. Il participera à l'émission “Nos terres inconnues" avec Raphaël de Casabianca. Nos terres inconnues c’est la version ”locale” de RDV en terres inconnues. C’est à dire que là les invités sont emmenés dans un coin reculé de France. Claudio Capéo ira donc dans le Vercors.