ACTUALITE INTERNATIONALE

Révolution chez Apple : La formulation "Dis Siri" devrait disparaitre d'ici quelques mois des Iphones. Apple souhaite donc simplifier la prise de commandes et la solution est assez rapide : remplacer le célèbre "Hey Siri" par un simple "Siri".

ACTUALITE NATIONALE

Comment fabriquer de l'électricité ? La ville d'Amiens a une solution pour faire des économies d'énergie. La municipalité envoie 250 tonnes de feuilles mortes dans une usine de méthanisation qui en fait de l'électricité. L'objectif est de valoriser tout ce qui est déchet, et des feuilles mortes en sont.

ACTUALITES LOCALES

Nouveau casting en Alsace : L'équipe de casting de l'émission "N'oubliez pas les Paroles" sur France 2 recherche des candidats dans le Haut-Rhin. Inscrivez-vous par téléphone au 01 49 17 84 20. Pas besoin de vous déplacer, vous passez toutes les étapes du casting depuis chez vous.

Découvrez les destinations préférées des Alsaciens pendant la Toussaint : La Moselle et les Vosges ont été prébiscités. Certains Alsaciens ont décidé d'en profiter pour quitter la France et forcément c'est l'Allemagne qui a été leur destination principale suivie de l'Italie et de la Suisse.

ACTUALITE MUSIQUE

Un Mash Up surprenant pour Taylor Swift : Face au succès du morceau "Anti Hero", nombreux sont ceux qui ont laissé court à leur créativité. C’est le cas d’un internaute qui a imaginé un mash-up entre Taylor Swift et le plombier le plus célèbre du gaming, Mario Bros. Un million de vues sur Tik Tok, la vidéo a été qualifiée de « chef d’oeuvre » par les internautes.