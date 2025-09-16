Racine - Humani Théâtre
Jeanne est une collégienne mal dans sa peau. En elle, bouillonne une colère sourde contre ses professeurs qui veulent la faire sortir de sa coquille, contre sa famille dont elle croit subir l’héritage comme une malédiction. Elle ne rêve que d’une chose : partir loin d’ici, loin de ses camarades de classe, loin du monde des adultes. Et pourtant, une découverte inattendue va bouleverser son existence. Sous forme de récit traversant les époques et les personnages, ponctuée de chants occitans, la pièce fait l’écho des colères, des interrogations des adolescents sur le monde adulte et de leur besoin d’émancipation.
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 30 janvier 2026 à 20h00
au 30 janvier 2026 à 21h00
Organisateur