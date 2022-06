Parlons d’une série qui rencontre un joli succès sur France 3 : Série franchement très sympa, qui cerise sur le gâteau, est tournée exclusivement en Alsace, à Strasbourg : "Face à Face".

Pour celles et ceux qui n’ont pas vu cette série, petit rappel de l’histoire : une juge d'instruction et une capitaine de police travaillent ensemble sur différentes enquêtes ensemble mais leur vision de la justice est totalement opposée.

On suit donc l'évolution des relations difficiles entre les deux demi-sœurs, dans un mélange de vie professionnelle et de vie privée. Claire Borotra et Constance Gay sont les héroines de "Face à face".

Si on vous parle de cette série, c’est parce que de nouveaux épisodes vont être tournés en Alsace avec 2 sessions prévues : en septembre d’abord puis début 2023. Pour ce tournage, la société de production "3ème œil story" est à la recherche de décors.

Dans l’eurométropole de Strasbourg :

un appartement déco moderne et contemporain de 150m2

une maison d’au moins 150 m2 avec une cuisine ouverte

un immeuble moderne

un cabinet ORL.

Dans le secteur de Mulhouse :

un site abandonné type ferme usine ou même grande maison

une casse de voiture.



Si vous êtes intéressé, contactez Gontran Froehly au 06 82 59 54 62 ou par mail : gontran.froehly@gmail.com. Tous ces décors font l’objet d’une rémunération par jour de tournage.