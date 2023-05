Il a remporté cinq fois le titre de champion olympique de biathlon, onze fois le championnat du monde et sept fois le gros globe de cristal. Martin Fourcade a indéniablement marqué le sport français.

Aujourd'hui, il a pris sa retraite sportive et annonce sa reconversion sur les planches. Martin Fourcade se produira dès cet automne dans un seul-en-scène. Le biathlète de 34 ans reviendra sur sa carrière, évoquant les joies, les peines et ce qui l'a construit. Il promet "un moment intime et intense".

Ce seul-en-scène s'appellera "Hors Piste". Les premières dates sont prévues pour octobre à Grenoble. Il se rendra ensuite dans toute la France pour rencontrer son nouveau public. Une date est déjà prévue en Alsace, le 14 mars 2024 à la Comédie de Colmar.