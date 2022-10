Le chanteur bat un record absolu et entre dans l'histoire aux Etats-Unis. Il vient d obtenir une nouvelle certification "single de diamant" pour son tube "Locked Out of Heaven". Il dépasse donc le cap des 10 millions d'unités vendues sur le sol américain. Bruno Mars peut se vanter de six singles de diamant aux Etats-Unis, grâce entre aux titres "Just The Way You Are" (13 millions d'équivalents ventes), "Uptown Funk" et "When I Was Your Man" ( tous deux au-delà des 11 millions d'unités écoulées )