L’appel à la vigilance de la ville de Colmar !

La Mairie de Colmar alerte les habitants sur une usurpation de son identité en lien avec le service de gestion des déchets ménagers. Des pareticuliers sont sollicités pour payer des redevances de 10€. Ils prétextent des modifications du service de ramassage des déchets ménagers. C’est une escroquerie.

Les personnes âgées et isolées sont particulièrement visées. Elles sont donc tout particulièrement invitées à faire preuve de prudence en respectant quelques mesures de précaution :

- Fermer sa porte à clé en cas d’absence, même momentanée ;

- Dissimuler ses clés hors des lieux habituels (paillasson, pot de fleurs), bien connus des malfaiteurs ;

- Ne jamais révéler la présence à son domicile d'un coffre-fort ou d'un endroit discret renfermant des objets de valeur (numéraires, or, moyens de paiement, etc.)

- Équiper sa porte d'entrée d'une chaîne et d'un judas

- Ne jamais conserver une somme importante d'argent à son domicile, ni laisser une somme d’argent exposée à la vue des visiteurs ;

- Ne pas ouvrir sa porte à une personne inconnue.

Pour rappel : Quelle que soit la profession (policier, gendarme, agent EDF, GAZ, recenseur, plombier, etc.), les agents doivent toujours pouvoir justifier de leur fonction par la présentation d’une carte professionnelle.