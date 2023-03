Christine & the Queen

Le prochain album de Redcar ( Christine & The Queen) "Paranoïa, Angels, True Love" est prévu pour le 9 juin mais il est déjà en précommande. Il renfermera pas moins de 20 morceaux coproduits avec Mike Dean qui a déjà collaboré avec Lana Del Rey et Beyoncé.

On apprend également que la chanteuse partagera 3 duos avec Madonna ! Les deux artistes se connaissent depuis plusieurs années déjà : en 2015, la superstar avait clamé son admiration pour Christine and the Queens avant de l'inviter sur scène pour une danse torride à l'Accor Arena de Paris.