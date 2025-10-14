Reese Witherspoon s’est associée au maître du suspense, Harlan Coben, pour écrire son premier roman. Ensemble, ils signent «Gone Before Goodbye». Un thriller qui sort ce mardi. L’histoire met en scène une chirurgienne dans l’armée qui accepte de soigner un patient particulier. Mais celui-ci disparaît. Le médecin va alors être traquée… Comment ? Pourquoi ? Il faut lire le livre pour tout savoir

A savoir que le personnage principal est largement inspiré par sa propre famille . Son père est médecin, sa mère infirmière et Reese Witherspoon a longtemps rêvé d’être chirurgien. Du coup pour elle ce roman est une lettre d’amour à ses parents. À travers cette histoire, elle espère aussi «donner envie à un maximum de petites filles de devenir chirurgiennes»