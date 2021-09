C’est avec beaucoup de bonheur que toute l’équipe du Club 1900 vous annonce sa réouverture aujourd’hui à Mulhouse!

Le Club 1900, l’un des plus anciens de France, le plus vieux club d’Alsace, est fermé depuis le 03 mars 2020. Autant dire que tous les salariés sont dans les starting blocks, à l’image du DJ du club Pierre Dupray : "On a hâte, nous sommes très très motivés parce que ce n'est pas une réouverture mais une ouverture. Au bout de 16 mois d'inactivité, on redécouvre tout. Maintenant, je pense qu'il faut oublier ce qui est derrière nous, faire la fête et aller de l'avant."

Cette envie de faire la fête est partagée par les habitués du Club 1900. Pierre Dupray confirme que, depuis l'annonce de la réouverture, les retours sont positifs. Plusieurs réservations ont déjà été enregistrées. Mais attention cette reprise se fera en toute sécurité, avec l'application des mesures sanitaires :

- pass sanitaire valide obligatoire ( il est possible qu'une pièce d'identité soit demandée aussi)

- port du masque conseillé

- réservation des tables conseillée à partir de 4 personnes.

- jauge limitée à 75 % ( soit 270 personnes)

La réouverture des portes du Club 1900 à Mulhouse est donc prévue pour ce soir. Calendrier plus long que pour d'autres établissements ! Les discothèques de France ont obtenu une autorisation d'ouverture début juillet mais pour le Club 1900, il n'était pas question de se précipiter. "Avec ce pass sanitaire, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, où on allait. On a préféré prendre un peu de recul, prendre le temps de tout mettre en place, de tout mettre aux normes aussi, pour que cette réouverture fonctionne au mieux ! " précise le DJ Pierre Dupray.

Aprésent, tout est prêt. Le club 1900 reprend vie des ce soir. Si vous ne connaissez pas l’établissement, sachez que le club 1900 est un club généraliste qui fêtera ses 50 ans en mars 2022. C’est ouvert à tout le monde, musicalement très varié. Pierre Dupray rajoute : "C'est l'endroit idéal pour faire la fête. D’autant que de belles surprises nous attendent ce soir et pour les mois à venir. "

La réouverture, tant attendue, du Club 1900 est donc prévue ce soir à partir de 23h.

RDV rue Mittelbach à Mulhouse. Pour en savoir plus, allez sur les pages facebook ou instagram du Club 1900.