La rentrée scolaire, ça c’est fait... Reste la rentrée sportive! L’heure est au choix des activités physiques à pratiquer pour cette année. Activités extra scolaires pour les enfants bien sûr mais les adultes sont nombreux eux aussi à chercher une occupation pour pouvoir se vider la tête.

Si vous êtes concernés, l'événement Vitalsport est fait pour vous. Vitalsport c’est ce week end sur le site de Décathlon Wittenheim.

" Le vitalsport consiste à regrouper des dizaines de sports et associations locales pour permettre aux familles de s'initier à différentes pratiques pour ensuite choisir et s'inscrire dans un club pour l année " rappelle en quelques mots Lou Oudelet responsable adjoint de Vitalsport. En clair, Vitalsport ce sont 2 journées d’initiation gratuite Des journées durant lesquelles une quarantaine de disciplines seront représentées. Des disciplines entre guillemet traditionnelles comme le football, le volley-ball, le handball , le bowling aussi (ça c’est la nouveauté 2021 sur vitalsport) . Mais aussi d’autres activités plus surprenantes comme le hockey subaquatique, le ski à roulette ou encore le teqball qui n est autre qu'un melange de foot et de tennis de table.

" le but est de ne pas seulement donner la place aux sports les plus représentés dans l'économie locale mais de montrer aussi des sports plus originaux" insiste Lou Oudelet. Et c'est justement ce qui fait toute l'originalité de ce Vitalsport à Wittenheim.

Vitalsport en est à sa 21eme édition. Après la crise covid, forcément c’est une édition particulière et très attendue par les clubs. "Pour eux ça représente une belle vitrine. Une occasion de renouer avec les sportifs amateurs ou pas et de gagner quelques licenciés" nous explique le responsable adjoint de Vitalsport ajoutant que s'il y a de l'enthousiasme du côté des clubs, une petite pression se fait sentir au sein de l'équipe organisatrice. " La pression supplémentaire, c'était de gérer les contraintes liées à la covid-19 mais on s'en est bien sorti et l'événement n'en sera que plus beau."

N’oublions pas de préciser que le handisport sera de la partie aussi avec 2 associations ( les Dunes d'espoir et Handipetra ). Présence également de Jérémy Stempflin, le président de l'association " My jump, marcher pour respirer". Il sera présent sur place ce samedi 11 septembre

Pour accéder à Vitalsport, le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes ainsi que le porte du masque. Si besoin, des tests antigéniques pourront être réalisés sur place. Venez avec votre tenue de sport et u maillot de bain pour les activites aquatiques.

Florfm est partenaire del'évènement !

Info pratiques :

Horaire :

- samedi 11 septembre de 9h à 19h

- dimanche 12 septembre de 10 à 18h

Lieu : Décathlon Wittenheim

Tarif : Gratuit.

Site internet : www.decathlonvillage.com.