C’est sur les réseaux sociaux que le chanteur a annoncé une bonne nouvelle à tous ses fans. Il s'apprête à devenir papa pour la première fois. Une naissance prévue pour le printemps prochain. Féliciation à lui et à la future maman !

Un belle nouvelle qui l’oblige à reporter certaines dates de sa tournée “Verano Tour”. Pour l’instant, on ne sait pas si la date prévue à Mulhouse, au Noumatrouff, le 20 mars prochain est concernée ou pas ! Si c’est le cas, la date sera reprogrammée ultérieurement !