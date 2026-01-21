Brooklyn Beckham a rompu publiquement tous liens avec ses parents. Le fils de Victoria et David Beckham âgé de 26 ans a publié une longue série de messages sur Instagram où il accuse ses parents d’avoir été “contrôlants” et d’avoir essayé de “ruiner” sa relation et son mariage avec sa femme, Nicola Peltz Beckham. Il affirme que leurs actions ont été motivées par la volonté de protéger l’image de marque Beckham plutôt que la famille elle‑même. Brooklin Becham pointe surtout le rôle de sa mère Victoria. Il dit clairement qu’il ne veut pas se réconcilier pour l’instant et qu’il préfère être indépendant et vivre une vie privée loin de cette dynamique conflictuelle.

Le couple Beckahm se dit effondré. David Beckham répond toutefois de façon prudente, sans entrer dans les détails. Il déclare simplement qu'il faut laisser les enfants faire leurs erreurs !