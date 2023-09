Après sept ans de relation, l'un des membres emblématiques des Jonas Brothers et l'actrice de "Game of Thrones" seraient sur le point de divorcer. Selon le média américain TMZ, Joe Jonas et Sophie Turner seraient en train de se séparer. Plusieurs sources affirment que le chanteur aurait rencontré deux avocats spécialisés en procédures de divorce. Le couple a également déjà vendu sa somptueuse et récente maison à Miami. Pour rappel, le couple s'est formé en 2016 et s'est marié en 2017 à Las Vegas, puis en France. Ils ont eu deux enfants, le premier en 2020 et le second en 2022.