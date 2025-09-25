Rihanna et son compagnon A$AP Rocky sont devenus parents pour la troisième fois. Le couple vient d'accueillir une petite fille. Rihanna a annoncé la bonne nouvelle dans la nuit sur son compte Instagram, dévoilant au passage le prénom : Bienvenu donc à «Rocki Irish Mayers. Elle est née le 13 septembre. La chanteuse a publié aussi une photographie montrant la fillette endormie dans les bras de sa maman, et un second cliché mettant, cette fois en scène, de petits gants de boxe roses en satin. Un accessoire clin d’œil au prénom de la petite.