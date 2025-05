La chanteuse et créatrice Rihanna a fait sensation au MET Gala à New York ! Elle a profité de l'événement pour révéler qu'elle attendait un troisième enfant avec le rappeur A$AP Rocky. L'artiste s'est d'abord mise en scène sur Instagram marchant au milieu des voitures à New York, le ventre arrondi bien visible, vêtue d'un ensemble bleu layette. ASAP Rocky a ensuite confirmé qu’ils attendaient leur 3eme enfant lors de la cérémonie !

Ce n’est pas la première fois que le couple profite d’un événement médiatique pour faire une telle annonce. Pour sa deuxième grossesse, elle avait profité du Superbowl pour afficher son ventre rond.