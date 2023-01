Crédit: Wikimedia Commons by Vimeo: Fenty Beauty by Rihanna

La date fatidique du Super Bowl approche à grands pas , ce sera le 12 février. Pour la première fois depuis des années Rihanna remontera sur scène. A cette occasion, la star a sorti un petit teaser. La chanteuse évolue en combinaison noire avec un grand manteau jaune le long d’un couloir blanc. On entend des voix en anglais dire « Cela fait 2190 jours", "Rihanna, on t'a attendue!", ou encore "Riri, où étais-tu passée? ». Le projecteur s'éteint, la chanteuse de 34 ans s’arrête et le morceau « Needed Me » résonne, s’affiche le nom du Super Bowl et le logo d’Apple, son sponsor. Cette petite vidéo promotionnelle est à voir sur son compte instagram.