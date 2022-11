Crédit: Wikimedia Commons by Vimeo: Fenty Beauty by Rihanna

On le sait, Rihanna se produira à la mi-temps du Superbowl le 12 février prochain au State Farm Stadium de Glendale, dans l’Arizona. Un documentaire verra le jour sur Apple TV+. 12 caméras la suivent dans ses préparatifs et dans les coulisses du spectacle mais on y découvrira aussi les dessous de la vie de la star en tant que jeune maman. On ne connaît pas encore la date de sortie de ce documentaire, mais on sait qu’Apple a sorti le chéquier et à payer des millions pour l’avoir !