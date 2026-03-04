Un retour attendu depuis 10 ans par ses fans car le dernier album de Rihanna “Anti” est sorti en janvier 2016. Il se peut que l’attente prenne fin prochainement.

Rappelons qu’en 10 ans, même si la musique a été mise de côté, Rihanna n’a pas eu le temps de s’ennuyer : elle a développé ses marques de beauté et de lingerie ! Elle a pris le temps de fonder sa famille en ayant 3 enfants, elle a sorti 2 chansons pour les films Black Panther et les Schtroumpfs.

Et ce week-end, Rihanna a publié une vidéo sur ses réseaux. Une vidéo qui résume en quelques secondes comment se déroule une journée dans la vie de la star. On la voit s’occuper de ses affaires, de ses enfants, … Et surtout, on la voit en studio d’enregistrement en compagnie de son équipe !

Elle n’en a pas dit plus. Toutefois l’année dernière, Rihanna s’était confiée lors d’une interview expliquant avoir la pression car elle ne veut pas un projet médiocre. Visiblement, le prochain album risque de surprendre : "Je sais que ce ne sera pas ce à quoi les gens s’attendent. Ce ne sera pas commercial. Ni adapté à la radio. Ca sera là où mon art mérite d’être en ce moment".