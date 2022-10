Crédit: Wikimedia Commons by Vimeo: Fenty Beauty by Rihanna

Vous savez évidemment que Rihanna assurera le show à la mi-temps du prochain superbowl. C'est l'événement dont on parle le plus sur la planète people. Une performance de 13 minutes qui se prépare déjà. Et pour cette préparation, Rihanna reçoit les conseils du rappeur Dr Dre. Dans une interview, il s’est adressé à elle et lui a conseillé de s’entourer de bonnes personnes mais surtout de s’amuser et d'être créative.

Il faut dire que Dr. Dre était l'instigateur du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en février dernier où il a ressemblé la crème du rap US avec Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J. Blige.