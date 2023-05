Lors d'une interview, Robert De Niro a révélé qu'il avait maintenant sept enfants, après que la journaliste eut fait référence à ses "six enfants". Il a rapidement rectifié en disant: "En réalité, j'ai sept enfants. Je viens juste d'avoir un bébé". On ne connaît pas la mère de l'enfant, mais nous savons que la fille aînée de Robert De Niro a maintenant 51 ans, ce qui représente un grand écart d'âge entre son premier et son dernier enfant.