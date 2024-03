L'acteur de la saga Twilight et sa compagne, la chanteuse Suki Waterhouse, ont récemment accueilli leur premier enfant. Le couple a confirmé la naissance du bébé en se laissant photographier par des paparazzis lors d'une balade avec une poussette dans les rues de Los Angeles. Cependant, la date précise de la naissance de leur enfant reste inconnue, de même que son nom et son sexe. Il semble que cette information restera confidentielle pour le moment, car Robert Pattinson et Suki Waterhouse font partie de ces couples de célébrités qui protègent farouchement leur vie privée et leur intimité.