Rosalia bat des records ! Son quatrième album studio Lux, sorti le 7 novembre, a enregistré 42,1 millions d’écoutes sur Spotify en seulement 24 heures, établissant un nouveau record pour une artiste féminine hispanophone sur la plateforme. Le record précédent était détenu par la Colombienne Karol G avec 35,7 millions d’écoutes en 2023. Lux comporte 18 titres répartis en quatre mouvements pour une heure totale de musique, avec des paroles chantées dans 13 langues différentes.

Avec Lux, Rosalía confirme une bonne fois pour toutes son statut d’artiste incontournable de la pop mondiale.