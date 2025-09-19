S'arracher - Comédie de Colmar
Après la mort de son père, Lucas ne sait pas quoi faire de son chagrin. Étouffé par l’ambiance qui règne à la maison, il prend sa mobylette pour aller se perdre dans la nature. Aux mêmes instants, une biche, traquée par des chasseurs, s’enfuit à travers les bois. Les deux récits, portés par trois comédien·nes de la jeune troupe de la Comédie de Colmar, avancent ensemble dans un seul souffle, laissant grandir un suspense inattendu. Jusqu’à la rencontre finale, violente et magnifique. Adaptation du roman de Marc Daniau, mise en scène de Noëmie Ksicova. Gratuit
68600 Vogelgrun
du 20 mai 2026 à 20h00
au 20 mai 2026 à 21h00
