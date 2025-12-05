Sabrina Carpenter est en colère. Le gouvernement de Donald Trump a utilisé l'une de ses chansons. Dans une vidéo officielle, on y voit des agents de l'ICE, l'agence fédérale de l'immigration, procéder à des arrestations violentes sur la mélodie du titre "Juno" de l'artiste. Un acte "répugnant" pour la popstar. Elle précise n’avoir jamais donné son accord et dénonce une vidéo inhumaine.

La Maison-Blanche répond : “Voici un court message pour Sabrina : nous ne nous excuserons pas d'avoir expulsé de notre pays des criminels dangereux - meurtriers illégaux, violeurs, pédophiles. Quiconque défend ces monstres malades doit être stupide… ou retardé ?”