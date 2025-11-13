La nouvelle superstar de la pop Sabrina Carpenter va bientôt retrouver les plateaux de tournage. Elle sera à l’affiche de la prochaine adaptation musicale du roman de Lewis Carroll, "Alice au pays des merveilles". Elle va y tenir le premier rôle et ce n’est pas tout ! Sabrina carpenter sera également co-productrice de ce long-métrage, qui se rapprochera d’une comédie musicale.