Sacrées Lumières
Un spectacle pour toute la famille, en collaboration avec La Fabrik' ! Le soir de Noël, en 1920, Frau Berschta, Christkindel, Saint Nicolas et Hans Trapp sont réunis et apprennent à la radio qu'un personnage nommé Santa Claus commence à prendre de l’importance et traverserait l’Atlantique pour se rendre en Europe et peut-être même jusqu’en Alsace… Nos protagonistes partent alors à la rencontre des habitants du village pour les convaincre qu’ils sont chacun l’esprit de Noël. Arriveront-ils à leurs fins ? Ce spectacle se déroule en extérieur : les maisons du musée seront fermées, seuls les espaces extérieurs seront accessibles - pensez à vous munir de bonnes chaussures et de vêtements chauds ! Les 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 et 28 décembre 2025 (17h30, 18h00, 18h30, 19h00) Durée : environ 1h15 Adulte (18 ans et plus) 14 € Enfant (4 -17 ans) et Réduit 9 € Enfant (jusqu'à 3 ans) gratuit Billet daté et uniquement valable pour la session sélectionnée. Non accessible avec le Museum-Pass-Musées ou l'abonnement annuel.
Lieu
68190 UNGERSHEIM
Date
du 19 décembre 2025 à 17h30
au 28 décembre 2025 à 20h15