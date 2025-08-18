Salon des Collectionneurs et des Passionnés
Salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité, Arts de la Table, Faïences de Sarreguemines, Objets de Décoration, Antiquités et Diverses Collections de l'Univers du Parfim, de Miniatures et Flacons de Parfum Anciens, Cartes Parfumées, Objets Publicitaires en Parfum, Bijoux, Cartes Postales, Philatélie, Numismatique, Marcophilie, Etiquettes de Vins et de Bières, Ex Libris, Télécartes, Imagerie Pieuse, Affiches, Tableaux, Lithographie, Gravures, Vieux Papiers de Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaires, Jouets et Jeux Anciens, Figurines, Kinders, Légos, Playmobils, Pokémons, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens, Bandes Dessinées, Tintin, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's et plein d'autres Découvertes. En Exposition, il est présentée : "80e Anniversaire de l'Aéroport Bâle - Mulhouse - Freiburg". Buvette et Restauration par le Restaurateur AZ Réceptions.
Lieu
68100 Mulhouse, Parc des Expositions, 120, rue Lefèbvre
Date
du 15 février 2026 à 9h00
au 15 février 2026 à 17h00