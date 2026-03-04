Salon des Collectionneurs et des Passionnés Parc des Expositions
Salon agrémenté avec de la Brocante de Qualité et Diverses Collections de l'Univers du Parfum, Bijoux, Cartes Postales, Philatélie, Numismatique, Etiquettes de Vins et de Bières, Télécartes, Imagerie Pieuse, Affiches, Tableaux, Lithographie, Gravures, Vieux Pepiers de Collections, Capsules de Champagne, Disques Vinyles, Ours et Poupées, Insignes et Décorations Militaires, Jouets et Jeux Anciens, Figurines, Kinders, Légos, Playmobils, Pokémons, Objets Brassicoles, Plaques Emaillées, Livres Anciens, Bandes Dessinées, Tintin, Stylos Publicitaires, Fèves, Pin's et plein d'autres Découvertes. En Exposition, il est présentée : "120e Anniversaire de la Statue du Schweissdissi de MULHOUSE"
Lieu
68100 Mulhouse
Date
du 18 octobre 2026 à 9h00
au 18 octobre 2026 à 17h00