Après avoir vu son titre "Recommence-moi" devenir l’hymne de la dernière édition Star Academy, la chanteuse confie son rêve d'écrire un autre hymne, pour une troupe dévouée à une cause : ele souhaite écrire pour les Enfoirés. “Ecrire l’hymne des Enfoirés, ce serait un rêve ! Mais on verra si la chanson vient, si elle correspond aux attentes de l’association. Je me mets à son service" a-t-elle déclaré.

Déjà membre de la troupe en 2024, Santa espère contribuer autrement, en mêlant sa plume à une cause qui lui tient à cœur.