La chanteuse et actrice se consacre actuellement à la promotion compliquée du film Emilia Pérez et pourtant elle vient d’annoncer la sortie d'un nouvel album. I Said I Love You First !

Album en collaboration avec le producteur Benny Blanco - son fiancé. Il sera disponible le 21 mars prochain. Un premier single intitulé Scared of Loving You vient d'être dévoilé.