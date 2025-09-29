L'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez a épousé samedi 27 septembre le producteur de musique Benny Blanco. Une magnifique cérémonie a eu lieu près de Santa Barbara en Californie, avec des dizaines de star. Parmi les 170 invités figuraient la superstar américaine Taylor Swift, le chanteur britannique Ed Sheeran, la riche héritière Paris Hilton.

Selena Gomez a partagé ce moment avec ses fans en publiant quelques photos sur les réseaux sociaux.





