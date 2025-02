La chanteuse latine Shakira a été hospitalisée à Lima en raison de violentes douleurs abdominales. Hospitalisation qui l'a contrainte à annuler son concert prévu ce dimanche dans la capitale péruvienne. Shakira avait prévu deux concerts au stade national de Lima, ce dimanche 16 et lundi 17 février, qui affichaient complet depuis des semaines. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse s’est dite navrée et espère sortir dès que possible de l’hôpital afin de pouvoir présenter le spectacle qu’elle a tant préparé !

Aujourd'hui, bonne nouvelle ! Shakira se porte mieux. Elle a pu quitter l'hôpital et a pu assurer son concert à Lima hier soir. Shakira doit enchaîner d'ici fin juin près de 50 dates en Amérique latine puis aux États-Unis et au Canada.