Shakira n’est plus un coeur à prendre. La chanteuse de 48 ans a officialisé sa relation avec l’acteur britannique Lucien Laviscount, 33 ans, révélé dans la série "Emily in Paris" ! Celles et ceux qui suivent le connaissent en tant qu’Alfie. Les deux se fréquenteraient depuis leur rencontre en 2024 sur le tournage du clip "Puntería".

Ils viennent de confirmer leur histoire lors d’apparitions publiques. Séparée de Gerard Piqué depuis 2022, la chanteuse assume pleinement cette nouvelle histoire et leur écart d’âge de 15 ans.