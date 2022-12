Crédit: Wikimedia Commons by Marcello Casal Jr/Agência Brasil : Agência Brasil

"This time for Africa", a tout simplement tweeté la chanteuse colombienne après la qualification historique du Maroc en demi-finale du mondial. Qualification historique parce que jamais une équipe africaine n’avait atteint ce stade de la compétition. Forcément Shakira a eu envie de citer les paroles de sa chanson, Waka Waka, hymne d'une autre coupe du monde, celle de 2010, organisée par l'Afrique du Sud. Son message a été retweeté plus de 160.000 fois.