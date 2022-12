C’est dans le plus grand secret que l’actrice américaine a adopté son 4e enfant. Sharon Stone est déjà mère de 3 enfants, tous adoptés. Elle vient d’élargir sa famille en devenant à nouveau maman. Et ce 4e enfant, le meilleur ami de son fils aîné. Ce garçon dont on ne connait ni le nom ni l’âge a récemment perdu ses parents. Sharon Stone a décidé de lui offrir un nouveau foyer. L’adoption a eu lieu l’année dernière mais elle n’a été dévoilée que ce week-end.