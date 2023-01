La star d'Esprits Criminels et de Swat sur TF1, Shemar Moore, 52 ans, a célébré l'arrivée de son premier enfant. Une heureuse nouvelle que l'acteur a partagé en dévoilant une photo avec sa petite fille. Un cliché sur lequel il pose aux côtés de son bébé. Et cette légende : "Elle est née le 24 janvier à 15h38. Elle pèse 3kg22 et mesure 50,8 cm. C'est déjà l'amour de ma vie."

Shemar Moore a dévoilé par la même occasion le prénom de sa fille : Frankie Moore.