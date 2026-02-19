Shy’m a été choisie pour incarner le rôle principal de la comédie musicale événement «Chicago», à Paris. Les représentation sont débuté fin 2025 au Casino de Paris.

Malheureusement, en décembre dernier, près d'un mois après le lancement de la comédie musicale culte, elle a été contrainte de s’éloigner de la scène en raison de problèmes de santé persistants. Et malheureusement, Shy’m n’est toujours pas en mesure de remonter sur les planches. Elle explique ainsi devoir prendre le temps nécessaire pour se soigner et assure que son objectif est de retrouver la scène dès que possible.