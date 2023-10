Crédit: Wikimedia Commons by Johan Duval

Après une absence de plusieurs jours, le chanteur Slimane a discrètement fait son retour sur son compte Instagram. Sans donner d'explications détaillées, l'artiste français âgé de 33 ans a informé ses followers, via une Story, qu'il avait décidé de prendre une pause de plusieurs jours. Slimane a exprimé son désir de consacrer du temps à lui-même, en s'éloignant des réseaux sociaux, dans le but de réfléchir et, surtout, de retrouver son chez-lui.

Il semble évoquer son retour à la vie réelle. Il est à noter que Slimane s'était récemment envolé pour une expérience d'enregistrement de l'émission "Rendez-vous en Terre Inconnue" en Afrique de l'Ouest, un voyage qui lui a apporté beaucoup, même s'il avait initialement exprimé une légère déception quant à la destination. En effet, Slimane avait initialement rêvé de voyager dans un pays à climat plus froid, et c'est son amie Vitaa qui a partagé cette information.