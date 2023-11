Crédit: Wikimedia Commons by Johan Duval

Avec une impressionnante vente de 2 millions d'albums, 2 milliards de streams à l'échelle mondiale et une Victoire de la Musique à son actif, Slimane a été sélectionné pour représenter la France à l'Eurovision 2024, mais ses talents ne s'arrêtent pas là.

Le chanteur a également conquis l'une des marques de mode françaises les plus prestigieuses : Jules. Ensemble, ils ont donné naissance à une nouvelle collection. Slimane a collaboré à la création de sept pièces pour adultes et enfants, en partenariat avec cette marque de prêt-à-porter masculin renommée. Ces vêtements sportswear arborent les couleurs emblématiques de Jules : le noir et le jaune fluo avec une nuance de vert. Cette collection, centrée sur le thème de l'amour, affiche même le message percutant « L’amour ça se montre » sur certains articles.

Pour découvrir ces créations uniques, un peu de patience sera nécessaire. À partir du 1er décembre, elles seront disponibles en boutique et sur le site de Jules, mais cette exclusivité prendra fin le 15 décembre. Ne manquez pas l'occasion de vous procurer ces pièces originales conçues en collaboration avec Slimane.