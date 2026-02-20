Soirée Afterwork des Entrepreneurs – Colmar
Le BGE Club vous convie à une soirée dédiée aux jeunes entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Au programme : un atelier thématique sur les divers moyens communication à actionner pour son entreprise. L'occasion idéale pour obtenir des conseils pratiques, poser vos questions et développer votre réseau ! -- INFORMATIONS PRATIQUES Date et heures ➜ 19 mars 2026 - 18h30 Entrée libre sur inscription ➜ https://www.bge-alsace-lorraine.fr/solutions-hebergements/bge-club/participer-au-bge-club/ Lieu ➜ La Pep's de Colmar Intervenant ➜ BGE Alsace-Lorraine
Lieu
67000 Colmar
Date
du 19 mars 2026 à 18h30
au 19 mars 2026 à 20h30