Soirée Afterwork des Entrepreneurs – « Construire une offre commerciale gagnante »
📅 Jeudi 12 février 2025 – 18h30 📍 La Pep’s, Colmar Le BGE Club vous convie à une soirée dédiée aux jeunes entrepreneurs. Au programme : un échange autour de la thématique « Construire une offre commerciale gagnante » avec Amandine Mazenc, dirigeante de ELANCEO. L'occasion idéale pour obtenir des conseils pratiques, poser vos questions et développer votre réseau ! -- INFORMATIONS PRATIQUES Date et heures ➜ 12 février 2025 - 18h30 Entrée libre sur inscription ➜ https://www.bge-alsace-lorraine.fr/solutions-hebergements/bge-club/participer-au-bge-club/ Lieu ➜ La Pep's de Colmar Intervenante ➜ Amandine MANZEC
Lieu
68000 Colmar
Date
du 12 février 2026 à 18h30
au 12 février 2026 à 20h00