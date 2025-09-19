Soirée Afterwork des Entrepreneurs – « Cybersécurité, protéger votre entreprise avant qu'il ne soit trop tard. »
📅 Jeudi 15 janvier 2026 – 18h30 📍 La Pep’s, Colmar Le BGE Club vous convie à une soirée dédiée aux jeunes entrepreneurs. Au programme : un échange autour de la thématique « Cybersécurité, protéger votre entreprise avant qu'il ne soit trop tard. » avec Blondine Philipp, dirigeante de Sam informatique. L'occasion idéale pour découvrir des conseils pratiques, poser vos questions et développer votre réseau ! -- INFORMATIONS PRATIQUES Date et heures ➜ 15 janvier 2026 - 18h30 Entrée libre sur inscription ➜ https://www.bge-alsace-lorraine.fr/solutions-hebergements/bge-club/participer-au-bge-club/ Lieu ➜ La Pep's de Colmar Intervenant ➜ Blondine Philipp
