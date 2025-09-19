Soirée Afterwork des Entrepreneurs – « Entrepreneurs débordés – Comment libérer 10h/semaine et booster son business sans stress »
📅 Jeudi 27 novembre 2025 – 18h30 📍 La Pep’s, Colmar Le BGE Club vous convie à une soirée dédiée aux jeunes entrepreneurs. Au programme : un échange autour de la thématique « Entrepreneurs débordés – Comment libérer 10h/semaine et booster son business sans stress » avec Etienne Ludmann, dirigeant de Atti'Lud. L'occasion idéale pour découvrir des conseils pratiques, poser vos questions et développer votre réseau ! -- INFORMATIONS PRATIQUES Date et heures ➜ 27 novembre 2025 - 18h30 Entrée libre sur inscription ➜ https://www.bge-alsace-lorraine.fr/solutions-hebergements/bge-club/participer-au-bge-club/ Lieu ➜ La Pep's de Colmar Intervenant ➜ Etienne LUDMANN Atti'lude
Lieu
68000 Colmar
Date
du 27 novembre 2025 à 18h30
au 27 novembre 2025 à 20h00