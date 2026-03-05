Soirée des Iles
🌺 Envie d’évasion 🌺🌴 Le FC Buhl vous embarque pour une SOIRÉE DES ÎLES inoubliable ! ☀️🍹 ✨ Punch de bienvenue offert 🍍 Repas carry poulet-riz Café et dessert 🎶 Ambiance festive animée par DJ Al'x 💃🕺 Musique, soleil et bonne humeur garantis ! 📅 Samedi 11 avril 2026 dès 19h 📍 Salle de gymnastique à Buhl 💶 Tarifs : 25€ adulte 7€ enfant jusqu’à 10 ans 13€ enfant 11–14 ans 🌊 Sortez vos chemises hawaiennes, vos fleurs et votre plus beau sourire… On vous attend pour une soirée chaleureuse et dépaysante ! 📞 Réservation au 07 82 53 50 21
Lieu
68610 Buhl
Date
du 11 avril 2026 à 19h00
au 12 avril 2026 à 3h00
Organisateur