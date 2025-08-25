Spectacle "Le musée imaginaire de Warren Baby Dodds" (Cie Cantaro)
“Le Musée Imaginaire” est une biographie à plusieurs voix de la vie de Warren “Baby” Dodds. Le spectacle nous fait suivre la vie peu trépidante d’un gardien de musée un 24 décembre au matin. Il se trouve que c’est la première fois que le musée ouvre ce jour-là et il se trouve également que c’est l’anniversaire de Baby Dodds, jour où son fantôme à la permission de sortie. S’ensuit alors une rencontre insolite entre un fantôme bavard et un gardien aphone sur fond de musique traditionnelle (zydeco, cajun, irlandaise) et jazz des débuts (New Orleans). Tout public à partir de 5 ans. Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles. A l'espace muséographique "Victor Schoelcher, son oeuvre" de Fessenheim au 21 rue de la Libération.
Lieu
68740 FESSENHEIM
Date
du 20 septembre 2025 à 10h00
au 20 septembre 2025 à 10h45