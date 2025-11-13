Spectacle "Le souffle de Nagymama"
Eva est envoyée chez sa grand-mère, sa Nagymama, pour les fêtes de fin d’année. Mais qui est cette Nagymama qu’elle connaît si peu ? A peine descendue du train, elle se laisse irrésistiblement emporter par les facéties d’une grand-mère non conformiste et tellement attachante. Car entre petits plats chaleureux, bricolages malicieux et rituels bien à elle, chez Nagymama, la vie prend une autre saveur. De cette rencontre, Eva gardera l’essentiel : l’amour inconditionnel de sa grand-mère. Dans ce spectacle de la Cie L'inattendue, Nagymama nous ouvre les portes de sa maison et nous invite, à travers le personnage d’Eva, à entrer dans son univers rempli d’humour, de partage et saupoudré de beaucoup d’amour. Entre situations cocasses et instants suspendus, marionnettes, théâtre d’objet et musique font vibrer ce moment initiatique. Un régal pour petits et grands ! Thèmes : Solstice d’hiver, cycle des saisons, fêtes de fin d’année, transmission intergénérationnelle. Durée : 45 minutes. À partir de 6 ans. 5 € sur inscription auprès de la médiathèque. Mercredi 3 décembre 2025 à 14h00. Lieu du spectacle : L’Escale, salle Fess’tival au 6 rue des Seigneurs à Fessenheim.
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 3 décembre 2025 à 14h00
au 3 décembre 2025 à 14h45